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Российская нейросеть научилась автоматически создавать бизнес-модели предприятий

Российская нейросеть научилась автоматически создавать бизнес-модели предприятий

Сегодня бизнес-моделирование по-прежнему во многом зависит от усилий человека. Специалисты не только продумывают структуру процессов, но и вынуждены тратить время на подбор шаблонов и анализ лучших практик.

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