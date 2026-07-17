Когда судья зачитывал постановление об аресте, экс-чиновник Минпромторга РФ грохнулся в обморок

Игорь Кузнецов

По каждому факту такого разоблачения чиновников "высокого ранга" можно написать: "Правоохранители допускают, что в деле появятся новые эпизоды". Ясно что всегда работает "схема" и нужно как "раковые метастазы" отстранять всех замов, возможно и их подчинённых тоже. Знали - но не сообщали, или сами участвовали.