Мещанский районный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего директора Департамента развития промышленности социально значимых товаров Министерства промышленности и торговли РФ Дмитрия Колобова по делу о хищении на импортозамещении.
Когда судья зачитывал постановление об аресте, экс-чиновник Минпромторга РФ грохнулся в обморок
Комментарии
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Игорь Кузнецов
По каждому факту такого разоблачения чиновников "высокого ранга" можно написать: "Правоохранители допускают, что в деле появятся новые эпизоды". Ясно что всегда работает "схема" и нужно как "раковые метастазы" отстранять всех замов, возможно и их подчинённых тоже. Знали - но не сообщали, или сами участвовали.
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1 м.
Александр Дубков
там в стране, москва,есть нормальные люди ,не ворье,а то в нашей стране РОССИЯ,не очень от их правления
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1 м.
ЮЮ
Юрий Юрий Ч
В стране Россия, (в каждом городе!).
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4 н.
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