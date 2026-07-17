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Когда судья зачитывал постановление об аресте, экс-чиновник Минпромторга РФ грохнулся в обморок

Когда судья зачитывал постановление об аресте, экс-чиновник Минпромторга РФ грохнулся в обморок

Мещанский районный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего директора Департамента развития промышленности социально значимых товаров Министерства промышленности и торговли РФ Дмитрия Колобова по делу о хищении на импортозамещении.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
По каждому факту такого разоблачения чиновников &quot;высокого ранга&quot; можно написать: &quot;Правоохранители допускают, что в деле появятся новые эпизоды&quot;. Ясно что всегда работает &quot;схема&quot; и нужно как &quot;раковые метастазы&quot; отстранять всех замов, возможно и их подчинённых тоже. Знали - но не сообщали, или сами участвовали.
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1 м.
Александр Дубков
там в стране, москва,есть нормальные люди ,не ворье,а то в нашей стране РОССИЯ,не очень от их правления
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1 м.
ЮЮ
Юрий Юрий Ч
В стране Россия, (в каждом городе!).
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4 н.