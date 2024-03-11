Steam установил новый рекорд пикового онлайна — впервые в истории показатель п...

Steam установил новый рекорд пикового онлайна — впервые в истории показатель превысил 35 миллионов человекСервис цифровой дистрибуции Steam от Valve продолжает бить рекорды популярности: спустя всего девять дней после недавнего достижения служба установила новый ориентир по количеству одновременно находящихся онлайн человек.
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