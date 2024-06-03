Asus представила флагманский БП ROG Thor 1600W Titanium III с магнитным OLED-экраном и порта...

Asus представила флагманский БП ROG Thor 1600W Titanium III с магнитным OLED-экраном и портативный ИБП ROG MjolnirКомпания Asus представила ROG Thor 1600W Titanium III — флагманский блок питания, поддерживающий новейшие стандарты питания.
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