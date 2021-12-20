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Путин заявил о предотвращении в России 32 терактов с начала года

Путин заявил о предотвращении в России 32 терактов с начала года

Глава государства отметил, что борьба с террором должна быть жесткой и бескомпромисснойПрезидент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности рассказал, что в РФ только с начала года предотвращено 32 теракта.

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