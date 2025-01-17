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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ман Сити» согласовал трансфер Мармуша за 80 млн евро, включая бонусы

«Манчестер Сити» достиг устной договоренности с «Айнтрахтом» о переходе Омара Мармуша. По данным Sky Sport, «горожане» заплатят за форварда 80 млн евро, включая бонусы.

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