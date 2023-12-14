Дозвонившимся до Путина свердловчанином оказался экс-депутат

Житель Рефтинского (Свердловская область) Егор Перминов, который дозвонился до президента РФ Владимира Путина и пожаловался на низкое качество медицинской помощи в поселке, оказался бывшим депутатом местной думы (2017—2022 годы).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии