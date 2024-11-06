Анна Седокова снялась в облегающем платье без нижнего белья

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снялась в откровенном наряде без нижнего белья. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).