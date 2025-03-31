Златоустовские ватерполистки выиграли регулярный чемпионат России

Ватерпольная «Уралочка» выиграла регулярный чемпионат России и поборется за победу в «плей-офф». Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, максимальный результат в последнем туре, 102 набранных очка и безоговорочное первое место по итогам регулярного чемпионата Суперлиги – так завершила 40-матчевый марафон команда «Динамо-Уралочка» из Златоуста.