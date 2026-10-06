Глава МИД Индии призвал реформировать ООН

Призвал к реформе ООН, указав на ее неспособность решать глобальные проблемы, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар 5 октября на полях 5-го экономического форума Каутилья в Нью-Дели, сообщает The Economic Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым