Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Шок и трепет»: у Трампа вернули TikTok американцам и обещают небывалую волну радикальных указов

«Шок и трепет»: у Трампа вернули TikTok американцам и обещают небывалую волну радикальных указов

Дональд Трамп намерен принять самый обширный список указов в истории США, эта волна мер вызовет небывалый «шок и трепет», как в Штатах, так и за их пределами, сообщает близкий к республиканцам телеканал  Fox News со ссылкой на чиновников.

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