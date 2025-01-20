«Шок и трепет»: у Трампа вернули TikTok американцам и обещают небывалую волну радикальных указов

Дональд Трамп намерен принять самый обширный список указов в истории США, эта волна мер вызовет небывалый «шок и трепет», как в Штатах, так и за их пределами, сообщает близкий к республиканцам телеканал Fox News со ссылкой на чиновников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии