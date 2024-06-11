В областном центре состоится иммерсивное путешествие «Башня Веселуха»

И другие мероприятия в канве современного краеведения Проект Смоленского краеведческого общества «Современное краеведение: от малой родины к большой стране» стал одним из победителей конкурса на право получить субсидии из бюджета области.
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