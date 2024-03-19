Бардаков о 0-2 с «Автомобилистом»: «СКА понимает, во что они играют. Они не ошибаются так, как мы. Никого не обвиняем – это не наша философия»

СКА проиграл «Автомобилисту» (1:3, 0-2) во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина. – На чем делали акцент перед серией? Какие были корректировки после первого матча? – Мы разбирали соперника, но у нас своя игра.
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