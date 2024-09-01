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Школьная форма в России: от царских указов до полной анархии

Школьная форма в России: от царских указов до полной анархии

Вы помните темно-коричневые суконные платья, полушерстяные брюки, галстуки и кипенно-белые банты в тон фартука по праздникам? Или вы немного моложе, чем мы думаем, и помните только попытки вашего директора ввести дресс-код в собственной школе? А может, вы вообще никогда не сталкивались с любым видом униформы и считаете, что попытка заставить разных людей выглядеть абсолютно одинаково ущемляет права? В действительности у школьной формы на протяжении мировой истории было два предназначения: она либо возвышала учеников элитарных школ над «простыми смертными» и в таких случаях делалась из изысканных дорогих материалов, либо вводилась на государственном уровне, выполняла роль «уравниловки» и шилась из дешевого сукна.

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