Краснодар вошел в топ-3 городов РФ для карьерного роста

39% экономически активных россиян назвали Краснодар одним из самых перспективных городов для карьерного роста и увеличения дохода, поставив его на седьмое место после Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Тюмени и Екатеринбурга.
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