В политике крайне важна ответственность — депутатам надо в каждом вопросе спрашивать в первую очередь с себя, подчеркнул Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
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