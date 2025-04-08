Некоторым орловским семьям возвратят часть стоимости обучения ребёнка

В этом году в Орловской области будет действовать новая мера поддержки многодетных семей. Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ, согласно которому с 2025 по 2027 год многодетные родители могут получить компенсацию стоимости обучения в организациях среднего и высшего профессионального образования одного из детей.
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