Некоторым орловским семьям возвратят часть стоимости обучения ребёнка

В этом году в Орловской области будет действовать новая мера поддержки многодетных семей. Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ, согласно которому с 2025 по 2027 год многодетные родители могут получить компенсацию стоимости обучения в организациях среднего и высшего профессионального образования одного из детей.