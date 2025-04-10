18-летний Селебрини сделал первый хет-трик в НХЛ и набрал 5 очков против «Миннесоты». Форвард «Сан-Хосе» опередил Мичкова в гонке бомбардиров среди новичков

«Сан-Хосе» проиграл «Миннесоте» (7:8 ОТ) в гостях в матче регулярного чемпионата НХЛ. 18-летний нападающий «Шаркс» Макклин Селебрини набрал 5 (3+2) очков при показателе полезности «плюс 4», 4 бросках по воротам и игровом времени 19:09.