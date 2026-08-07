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Журнал «Профиль»

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В Минстрое планируют кратно нарастить использование ИИ

В Минстрое планируют кратно нарастить использование ИИ

Уровень проникновения искусственного интеллекта в строительстве в настоящее время составляет до 15%, а к концу года может достичь 20%, заявил на пресс-конференции в ТАСС 7 августа 2026 года, в пятницу, замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

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