Бывшая жена Даниила Воробьева обрушилась на него с новой порцией обвинений. Экс-супруга Даниила Воробьева Марина Смирнова рассказала, как прошло очередное судебное заседание по вопросу определения места жительства их дочери.
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