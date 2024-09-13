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Американские корабли, переброшенные на Ближний Восток для защиты Израиля, завершают свою миссию

Американские корабли, переброшенные на Ближний Восток для защиты Израиля, завершают свою миссию

Ранее направленные на Ближний Восток для защиты Израиля от атак Ирана корабли ВМС США покидают регион, сообщает Associated Press.

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