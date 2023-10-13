Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Роскомнадзор довёл до суда дела против Google, Spotify и ещё 10 компаний, которые не локализовали данные россиян.

Роскомнадзор довёл до суда дела против Google, Spotify и ещё 10 компаний, которые не локализовали данные россиян.

12.10.2023 [13:31] Мировой суд Таганского района Москвы зарегистрировал протоколы об административном правонарушении в отношении 12 иностранных компаний из-за их отказа локализовать данные россиян на территории страны, сообщило агентство «Интерфакс».

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