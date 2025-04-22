Сергунина: На фестивальных площадках по всей Москве проводят пасхальные мастер-классы

До 30 апреля на площадках по всей столице проходит фестиваль «Пасхальный дар». Горожан и туристов приглашают присоединиться к благотворительным акциям, посмотреть спектакли, попробовать пасхальные угощения, поучаствовать в спортивных мероприятиях.
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