Опубликованы геймплейные ролики грядущего DLC для Total War: Warhammer III и обновления для Sifu; Disco Elysium получила «прокачанный фоторежим»; в Зал славы видеоигр могут попасть Quake, Angry Birds и The Last of Us; Шухей Йошида удостоится высшей награды BAFTA за выдающиеся достижения; 22 марта выйдет приложение для создания игр внутри .