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Пике о победе «Барселоны» над «Реалом»: «В конечном счете хорошие парни всегда побеждают»

Каталонцы в финале одолели «Реал» – 3:2. «В конечном счете хорошие парни всегда побеждают», – написал бывший защитник «блауграны».

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