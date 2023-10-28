Вдова Юрия Шатунова Светлана прокомментировала слухи о романе с манекенщиком из Германии

Оказалось, что Джулиан Шалк является близким другом семьи. Он просто поддерживает вдову Шатунова. Фото: shatunovfan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Вдова Юрия Шатунова появилась на концерте в память о муже в сопровождении мужчины.