Сбер допускает паузу в снижении ключевой ставки ЦБ на сентябрьском заседании

Сбербанк допускает, что 11 сентября Центробанк может впервые сделать паузу в дальнейшем снижении ключевой ставки.
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