Тяжелый болтер из Warhammer 40,000: Space Marine 2 показали на видео После цепного меча Saber ...

Тяжелый болтер из Warhammer 40,000: Space Marine 2 показали на видеоПосле цепного меча Saber и Focus посвятили ролик тяжелому болтеру, который явно пригодится лейтенанту Титу в кампании экшен-шутера Warhammer 40,000: Space Marine 2, да и в мультиплеере тоже.