Тяжелый болтер из Warhammer 40,000: Space Marine 2 показали на видео После цепного меча Saber ...

Тяжелый болтер из Warhammer 40,000: Space Marine 2 показали на видеоПосле цепного меча Saber и Focus посвятили ролик тяжелому болтеру, который явно пригодится лейтенанту Титу в кампании экшен-шутера Warhammer 40,000: Space Marine 2, да и в мультиплеере тоже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)