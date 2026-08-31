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Вести Севастополь

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Ветеринары на передовой: от Чёрного моря до Африки

Ветеринары на передовой: от Чёрного моря до Африки

Сегодня в России день ветеринарного работника. Какие задачи стоят перед специалистами и почему лечение домашних животных часто — не основная деятельность врача? Анастасия Нестерова узнала о нюансах работы ветеринаров.

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