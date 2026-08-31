Ветеринары на передовой: от Чёрного моря до Африки

Сегодня в России день ветеринарного работника. Какие задачи стоят перед специалистами и почему лечение домашних животных часто — не основная деятельность врача? Анастасия Нестерова узнала о нюансах работы ветеринаров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым