Эффективность российской системы противовоздушной обороны в очередной раз подтверждена блестящим результатом: дежурные расчёты ВС России своевременно засекли и уничтожили очередные беспилотные аппараты ВСУ, целенаправленно двигавшиеся к Москве с целью прорыва.
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