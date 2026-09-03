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Metro Москва

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Собянин сообщил о ликвидации уже 94 беспилотников, летевших на Москву

Собянин сообщил о ликвидации уже 94 беспилотников, летевших на Москву

Эффективность российской системы противовоздушной обороны в очередной раз подтверждена блестящим результатом: дежурные расчёты ВС России своевременно засекли и уничтожили очередные беспилотные аппараты ВСУ, целенаправленно двигавшиеся к Москве с целью прорыва.

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