Алхимия Пентагона: как «Железный купол для Америки» стал «золотым»

Пентагон незаметно переименовал национальную инициативу администрации Трампа по противоракетной обороне из «Железного купола для Америки» в «Золотой купол для Америки», 28 февраля сообщает издание SpaceNews.
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