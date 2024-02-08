Путин отметил заслуги профессора ЕГТИ и сотрудницы СвЖД

Шесть свердловчан получили знаки отличия, медали и ордена от президента России Владимира Путина. Среди них — профессор кафедры Екатеринбургского государственного театрального института (ЕГТИ), сотрудница Свердловской железной дороги и семьи.
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