Bitget Wallet запустил маркетплейс для покупок за криптовалюту через приложение

Bitget Wallet, некастодиальный криптокошелек, представил новую функцию под названием «Покупки за криптовалюту», которая представляет собой интегрированный маркетплейс, позволяющий пользователям тратить свои цифровые активы на товары и услуги без необходимости конвертировать их в фиат.