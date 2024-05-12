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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о критиках: «Это мои завистники. Я в футболе разбираюсь в 1000 раз лучше, чем кто-либо другой. И мои слова потом подтверждаются»

«Мне люди, которые в футболе не разбираются, говорят: «Мостовой критикует». Почему критикую? Я в шоке просто! Я говорю, что я в футболе разбираюсь, наверное, в 1000 раз лучше, чем кто-либо другой.

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