Дальневосточный рынок бункеровки держит удар санкций

Правительство РФ в условиях перестройки экономики планирует принять своевременные меры поддержки жизненно важной для Дальнего Востока отрасли — бункеровки рыбопромысловых и транспортных судов и сопутствующего бизнеса.
Популярные статьи
- Вооруженные Силы России в ходе специальной военной операции продолжают наносить высокоточным ракетным оружием удары по объектам военной инфраструктуры и технике ВСУ
- Экипажи военно-транспортной авиации ВКС России доставили более 70 тонн гуманитарного груза для мирного населения Украины
- Команда Санкт-Петербургского суворовского военного училища стала победителем Международной олимпиады по математике и физике