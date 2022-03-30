Дальневосточный рынок бункеровки держит удар санкций

Дальневосточный рынок бункеровки держит удар санкций

Правительство РФ в условиях перестройки экономики планирует принять своевременные меры поддержки жизненно важной для Дальнего Востока отрасли — бункеровки рыбопромысловых и транспортных судов и сопутствующего бизнеса.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх