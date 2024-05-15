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NYT: США опасаются, что РФ набирает импульс для изменения траектории конфликта

NYT: США опасаются, что РФ набирает импульс для изменения траектории конфликта

Администрация президента США Джо Байдена на фоне достижений ВС РФ на Украине и технологических успехов в противодействии американскому оружию обеспокоена, что Россия набирает импульс для смены "траектории" конфликта.

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