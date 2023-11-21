Фиктивных вкладчиков отпустили по домам после приговора

12 фиктивных вкладчиков, обвинявшихся в попытке хищения 627 млн рублей у Агентства по страхованию вкладов (АСВ) были отпущены после оглашения приговора в Таганском райсуде Москвы, пишет газета «Коммерсант».
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