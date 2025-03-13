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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стерлинг вышел на 4-е место по «гол+пас» в ЛЧ среди англичан, обогнав Лэмпарда. Рекорд у Бекхэма – 52 очка

Вингер «Арсенала» сделал две голевые передачи в ответном матче 1/8 финала с ПСВ (2:2), теперь у него 46 очков.

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