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Зеленский: Отставка Залужного вызвана необходимостью перезагрузки

Зеленский: Отставка Залужного вызвана необходимостью перезагрузки

Причиной отставки Валерия Залужного с должности главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также последующее увольнение его замов оказалась необходимость в осуществлении перезагрузки высшего командования армией страны.

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