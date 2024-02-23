Зеленский: Отставка Залужного вызвана необходимостью перезагрузки

Причиной отставки Валерия Залужного с должности главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также последующее увольнение его замов оказалась необходимость в осуществлении перезагрузки высшего командования армией страны.
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