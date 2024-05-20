Легенда о девушке со свиным лицом

История о девушке со свиноподобными чертами лица уже давно известна в Европе. Городские легенды по-разному рассказывают историю беременной женщины, которую прокляла нищая женщина за то, что высокомерная богатая женщина сравнила своих детей со свиньями.
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