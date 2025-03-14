Украинские вооруженные силы потерпели сокрушительное поражение в Курской области. По информации Минобороны России, потери ВСУ составили свыше 67 тысяч бойцов, также уничтожено более 7 тысяч единиц техники.
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