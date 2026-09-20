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Царьград

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Массовое ДТП на трассе М-7 «Волга»: погиб один человек, четверо ранены

Массовое ДТП на трассе М-7 «Волга»: погиб один человек, четверо ранены

На 263-м километре трассы М-7 «Волга» в Ковровском районе 20 сентября произошло массовое ДТП, жертвой которого стал один человек.

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