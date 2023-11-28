Сотрудники полиции и общественники Кабардино-Балкарии провели спецлекции по ПДД для будущих водителей

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних отдела и представителем Общественного совета при отделе МВД России по Эльбрусскому району Зухрой Газаевой провели спецлекции по ПДД для старшеклассников средней школы № 3 г.