Еврокомиссар назвал упоминание инцидента с Фицо вырванным из контекста

Еврокомиссар по расширению Оливер Варгейи признался, что упоминал инцидент с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в телефонном разговоре с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе про закон об иноагентах, однако его слова не были угрозой, а были вырваны из контекста.