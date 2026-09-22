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Регионы России

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Минтруд предложил снизить долю иностранных работников в 10 регионах России к 2027 году

Минтруд предложил снизить долю иностранных работников в 10 регионах России к 2027 году

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации разработало проект постановления Правительства РФ, предусматривающий уменьшение допустимой доли иностранных работников в отдельных сферах экономики в десяти регионах страны к 2027 году.

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