☕ Кто не УМЕЕТ получать радость от малого, никогда не будет ДОВОЛЕН и многим. Радуйся мелочам) ☀ С ДОБРЫМ УТРОМ ЧЕТВЕРГА!.
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☕ Кто не УМЕЕТ получать радость от малого, никогда не будет ДОВОЛЕН и многим. Радуйся мелочам) ☀ С ДОБРЫМ УТРОМ ЧЕТВЕРГА!.