Алюминиевые окна Schuco: почему архитекторы и владельцы домов выбирают немецкую инженерию

Я часто задумываюсь о том, как сильно изменилось наше восприятие окон за последние пару десятилетий. Раньше это был просто способ впустить свет и защититься от сквозняков, а сегодня остекление стало полноправным архитектурным инструментом.
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