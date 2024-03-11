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Иеромонах Макарий: сжигание чучела на Масленицу отдаляет от христианства

Иеромонах Макарий: сжигание чучела на Масленицу отдаляет от христианства

Председатель отдела связи Церкви с обществом и СМИ Ивано-вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий заявил, что сжигание чучела на масленицу является всего лишь игрой, которая пришла от язычества и отводит от христианства, сообщает РИА Новости.

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Комментарии
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павел верхотуров
Им так страшно, что люди не забывают свою историю
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