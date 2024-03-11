Иеромонах Макарий: сжигание чучела на Масленицу отдаляет от христианства

Председатель отдела связи Церкви с обществом и СМИ Ивано-вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий заявил, что сжигание чучела на масленицу является всего лишь игрой, которая пришла от язычества и отводит от христианства, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии