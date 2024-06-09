Эксперт Кобяков: ситуация с продовольствием может усугубиться еще в 17 странах

Еще в 17 странах может усугубиться ситуация с продовольствием. Об этом РИА Новости сообщил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).