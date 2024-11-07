Психолог Антон Фирсов: слушаться заставляйте свою собаку, а не ребёнка

Психолог, психофизиолог, гипнолог, член Союза Психологов и Психотерапевтов России, член Ассоциации Специалистов Традиционной Китайской Медицины, автор методики Психофизиологическая коррекция Антон Фирсов в беседе с argumenti.
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